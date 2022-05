Benevento. Commercio, una boccata d'ossigeno grazie a cerimonie e turisti Alviggi (Confesercenti): La gente fa acquisti ma con moderazione per via dei rincari di luce e gas

Una boccata d'ossigeno per il commercio nel Sannio. A trainare il settore abbigliamento, ma non solo, sono indubbiamente le cerimonie ma anche i turisti che nelle ultime ore hanno affollato la città. Corso Garibaldi questa mattina gremito di gente. In tanti entrano nei negozi, con qualche eccezione che pure si nota.

È cautamente ottimista il presidente provinciale di Confesercenti Gianluca Alviggi: “Siamo mercanti, commercianti e imprenditori e dopo la pandemia abbiamo molta più esperienza. La ripresa si vede, su una scala da uno a dieci siamo esattamente a cinque; la gente però viene, entra nei negozi e siamo ottimisti. A trainare in questo momento sono gli eventi, comunioni, cresime, battesimi e matrimoni a trainare tutto il settore, indotto compreso”. Uno spiraglio di luce, dunque, per i negozianti della città che però notano anche la difficoltà nello spendere da parte dei clienti: “Certo – rimarca Alviggi – le persone cercano sempre di spendere meno. Fanno acquisti mirati e necessari e questo dipende principalmente dai rincari che le famiglie in questi mesi stanno affrontando, specialmente per le bollette aumentate a dismisura. Restiamo ottimisti e andiamo vanti”.

Città invasa dai turisti, dunque, grazie anche ad una serie di iniziative messe in campo dal Comune. Soddisfatto ed entusiasta l'assessore alle attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone: “Sono certo che ci troviamo di fronte ad una ripresa. Come Comune abbiamo pensato ad una serie di iniziative che ora stanno partendo e i risultati si vedono già oggi. Vedere tanti turisti in città è un dato positivo”. È fiducioso l'assessore Ambrosone che accende i riflettori sui benefici che porteranno anche manifestazini come Citta Spettacolo, la festa del Sacro Cuore e in onore della Madonna delle Grazie patrona del Sannio e il Bct: “Ce la stiamo mettendo tutta per i commercianti e non solo. Ieri abbiamo approvato la delibera per le aree Zes a contrada Olivola. Ci consentirà di avere 42 ettari di terreno per gli imprenditori che vogliono investire in quella zona grazie ad un contributo a fondo perduto”.

