Volontari in campo per il villaggio della Croce rossa Il presidente De Michele: grande partecipazione, ad oggi contiamo oltre 500 volontari

L'evento promosso per la Giornata mondiale della Croce rossa era precedente previsto l'8 maggio, ma era stato rinviato a causa del maltempo, poi complice l'arrivo della primavera i volontari sono tornati in piazza ieri a Benevento con l'allestimento di un vero e proprio villaggio.

Diverse le aree presenti con attenzione ai vari settori: dalla salute all'impegno per il sociale, con screening per il controllo gratuito alla tiroide su poliambulatorio mobile nonché animazione per i più piccoli.

Soddisfatto Giovanni De Michele, presidente del comitato di Benevento, che ricorda l'importanza dell'evento dopo due anni di pandemia e l'impegno soprattutto dei tanti volontari: “Dopo due anni di pandemia siamo tornati in piazza con i nostri volontari, dalle infermiere volontarie alle dimostrazioni delle manovre salvavita e di primo soccorso ma soprattutto con l'area sociale dove mettiamo in campo quelli che sono i nostri progetti. E colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari del comitato di Benevento per aver partecipato attivamente e quotidianamente alle attività della Croce Rossa, ma per realizzare il villaggio hanno risposto tutti in maniera eccellente perché volevano tornare in piazza. Oggi contiamo 541 volontari nell'intero comitato di Benevento e provincia, ma ci auguriamo che anche questi eventi possano invogliare i cittadini a partecipare alle attività della croce rossa”.

E così la manifestazione promossa nel centro del capoluogo sannita diventa l'occasione per presentare il lavoro svolto, le tante attività promosse per la collettività come i progetti in ambito sociali ma anche dimostrazioni pratiche, come detto, di primo soccorso e delle manovre di disostruzione con la guida di Francesco Albanese, formatore nazionale.

Attenzione rivolta pertanto anche alla prevenzione aspetto “importantissimo per illustrare aspetti che possono sembrare scontati ma che in realtà non sono”.