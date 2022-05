"Dopo il cesareo non mi sono sentita mamma... poi al Fatebenefratelli la svolta" La testimonianza di una donna che ha espresso gratitudine alla struttura ospedaliera di Benevento

C'è tanta gratitudine nella testimonianza di una paziente che ha inviato la sua lettera all’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento, al personale medico e paramedico del Reparto di Ostetricia diretto dal primario Vittorio Catarinella, per averle dato la possibilità di affrontare un parto spontaneo naturale dopo un pregresso taglio cesareo (VBAC vaginal birth after cesarean).

Al giorno d'oggi, anche se il parto è un evento naturale, si tende con sempre maggiore facilità e frequenza a trasformarlo in un intervento chirurgico; soprattutto in Italia le donne partoriscono con il taglio cesareo, spesso, senza un reale motivo di salute.

Al sud la percentuale di tagli cesarei è alta; in Campania, regione col maggior ricorso arriva al 62% di media (contro quella nazionale del 20-25%).

Questo dato risulta aggravato dalla mancata informazione e dalla impossibilità da parte di molte strutture campane di offrire alle donne il percorso parto (anche per via vaginale) dopo un pregresso taglio cesareo.

Scelta che, invece, risulta essere fortemente consigliata più volte dalle Linee Guida nazionali dell’Istituto Superiore di Sanità (a partire già dal 2016), nel pieno rispetto della sicurezza e delle regole vigenti. Spesso il taglio cesareo influenza non solo il fisico ma molto di più la mente, causando un senso di frustrazione da parte della mamma per “il fallimento” del parto naturale.

Ed ecco un passaggio della lettera della Signora:

“Nel 2015 nasce il mio primo figlio, purtroppo con parto cesareo, dopo un travaglio lungo e doloroso. Non essere riuscita a partorire naturalmente mi ha fatto sentire “inadeguata”, non abbastanza mamma. Quando dopo alcuni anni decidiamo di avere un altro figlio, il mio desiderio era di poter partorire “naturalmente”, e anche se diversi ginecologi mi dicevano che se fossi rimasta incinta avrei dovuto fare solo un cesareo, sapevo che il parto naturale si poteva fare.

Nel gennaio 2021 il sogno si realizza: la mia gravidanza viene seguita da un giovane ginecologo dell’equipe dell’ostetrica e ginecologica del Fatebenefratelli di Benevento diretta dal dottor Catarinella il quale già dalla prima visita confermò la possibilità di poter partorire naturalmente. Nell'ottobre 2021 finalmente arriva il momento del parto; seppur tra mille difficoltà è andato tutto bene grazie all'aiuto dello staff della struttura sanitaria di Viale Principe di Napoli che non finirò mai di ringraziare abbastanza, e mi riferisco ai medici, alla caposala, al personale infermieristico e OSS, a tutte le ostetriche per la loro professionalità, con un sentito grazie all’ostetrica, che mi ha supportato ed aiutato al meglio nelle varie fasi del parto.

Questa volta mi sono sentita fiera di me stessa, mi sono sentita mamma, cosa che più mi è mancata con la gravidanza precedente. Rifarei questa scelta altre 100 volte e spero che la mia esperienza possa essere da esempio per le altre mamme, libere di poter scegliere sempre in totale sicurezza”.