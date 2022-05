Trasferimento Ufficio messi comunali, Cgil e Uil contrari I sindacati chiedono l'intervento del sindaco Mastella e assessore Coppola

La Fp CGIL e la UIL Fpl di Benevento con una nota firmata da Mimmo Raffa e Giovanni De Luca chiedono al sindaco Clemente Mastella, all’assessora alle risorse umane Carmen Coppola, al Segretario generale Riccardo Feola e al dirigente alle Risorse umane Alessandro Verdicchio “di bloccare il trasferimento dell'Ufficio Messi, proposto dal dirigente Gennaro Santamaria, dalla struttura del Comando di Polizia municipale di via Santa Colomba all'Ufficio Anagrafe di via del Pomerio, sia per motivi logistici che per evitare ai lavoratori nuovi disagi che scaturirebbero dal trasferimento ad horas, dopo quello patito appena un anno fa a causa del precedente trasferimento da Palazzo Mosti”.

"Una decisione assolutamente sbagliata - spiegano all'unisono i Segretari generali dei sindacati Mimmo Raffa e Gianni De Luca - che porterebbe solo disagio all'utenza poiché costretti a servirsi di un luogo meno raggiungibile e con locali meno adeguati rispetto agli attuali certamente più funzionali".