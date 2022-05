Festa dell'Ambiente, una giornata in villa con gli studenti L'evento di Asia e Comune di Benevento è stato presentato questa mattina e si terrà il 1 giugno

“Una giornata per fare il punto sulle attività messe in campo in particolare con le scuole e i ragazzi”. Così Donato Madaro, il numero uno dell'Asia di Benevento descrive l'appuntamento in programma in città il primo giugno. E' la festa dell'Ambiente, promossa per celebrare la Giornata mondiale dell'ambiente istituita dall'Onu il 5 giugno, e illustrata questa mattina in conferenza stampa presso la sede di via dei Mulini con l'assessore all'Ambiente, Alessandro Rosa; Maurizio Perlingieri, dirigente settore ambiente del Comune; Fernando Capone, responsabile Area tecnica Asia Benevento e Antonio Garofano di Officine sostenibili.

Un evento organizzato con l'amministrazione comunale, all'interno della villa comunale di Benevento che prevede una giornata ricca di appuntamenti: un tour della sostenibilità che si aprirà alle 9.30 con l'arrivo degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori che hanno partecipato, nel corso dell'anno scolastico ai progetti proposti da Asia.

E' poi prevista la piantumazione di un albero donato dall'Azienda e a seguire la premiazione delle quattro classi estratte a sorte tra quelle che hanno aderito al progetto Asiaeducational, un portale dedicato alla sostenibilità ambientale che attraverso un percorso digitale ha consentito ai piccoli alunni di approfondire le attività di Asia e i temi della raccolta differenziata.

Oltre alle scuole che hanno partecipato al progetto Asiaeducational saranno presenti gli alunni delle scuole medie che hanno partecipato al progetto Digital Gaming School, il gioco di realtà virtuale aumentata che insegna a differenziare correttamente i rifiuti; gli alunni dell'Industriale Lucarelli che attraverso lezioni e visite agli impianti aziendali hanno potuto guardare da vicino il funzionamento ed i meccanismi dell'Asia con il progetto Ambient(TiAmo)ci e gli studenti del Liceo Artistico Virgilio che hanno reinventato i cassonetti dei rifiuti in dotazione al proprio istituto attraverso il progetto Arte e riciclo. In villa sarà allestito un percorso composto da otto tappe ciascuna animata dagli attori di Immaginaria che terranno spettacoli su temi ambientali.

Interverranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella; l'assessore all'Ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa; la presidente della Commissione Ambiente del Comune di Benevento, Luisa Petrone; il direttore generale dell'Arpa Campania, Stefano Sorvino; l'amministratore unico Asia, Donato Madaro.

“Il Comune – ha detto alla conferenza l'assessore all'Ambiente del Comune di Benevento, Alessandro Rosa - ha intrapreso una collaborazione fattiva con Asia, lavoriamo insieme per risolvere ogni problematica. Per una città decorosa e pulita però è necessario aiuto di tutti i cittadini che devono dare una mano. L'ambiente è un tema forte e importante che va protetto. Dopo anni abbiamo portato via i rifiuti dal fiume ma subito dopo ce li hanno buttati di nuovo. Non lo possiamo più permettere è un tema delicato su cui non si può giocare”.