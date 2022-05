Scuola, anche il Sannio si mobilità per la manifestazione di Roma Il segretario della Flc Cgil di Benevento: pronti a partire per la capitale

Anche il Sannio si mobilità per partire alla volta di Roma dove domani si svolgerà lo sciopero indetto dalle diverse sigle sindacali per il mondo della scuola. “Retribuzione, contrattazione, formazione” i temi al centro della manifestazione nella capitale spiega Eva Viele, segretario generale Flc Cgil di Benevento nonché componente della segretaria regionale che nell'assicurare la presenza anche una rappresentanza di Rsu, docenti nonché personale Ata del territorio ricorda i motivi della decisione di scendere ancora una volta in piazza.

“Siamo pronti perché la mobilitazione a cui ci hanno chiamato pone dei temi importantissimi”, ribadisce Viele ricordando come al centro dello sciopero ci siano “salario, carriera, reclutamento e formazione che sono di esclusiva competenza della contrattazione e che invece è stata ignorata. Il decreto legge 36 è stato elaborato fuori dalle sedi di confronto per le parti sindacali. E' diviso per la nostra categoria - sostiene ancora Viele - e come tale inaccettabile”.

Di qui la scelta di aderire alla giornata di sciopero: “Andremo alla manifestazione in piazza a Roma ad ascoltare gli interventi dei nostri segretari nazionali”.

