L’arte internazionale premio Assetas in esposizione al Parco Reginale Taburno Domani alle 17 in piazza Vittorio Veneto a Cautano

Domani 4 giugno dalle 17 in Cautano, piazza Vittorio Veneto presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro alla presenza del Presidente Costantino Caturano e dell’organizzatore Maurizio Caso Panza, verrà inaugurata la VI edizione del premio internazionale Assteas per ceramica ed arti plastiche.

Gli artisti ben 48 da varie parti d’Italia e del mondo hanno inviato opere al fine di rappresentare il tema della manifestazione ossia la transizione ecologica. Poeti: Graziella Bergantino, Siani Stefania.

Artisti: Rosalba Ascione, Emilio Bilotta, Rosanna Avenia, Daria Bollo, Alessandro Borrelli, Gaetano Branca, Nicoletta Casbarra, Orazio Casbarra, Francesca D’Elia, Emilia Della Vecchia, Carmine Elefante, Adriana Ferri, Angelo Fortunato, Marco Gagliardi, Anna Maria Gammaldi, Cinzia Gaudiano, Anna Maria Giordano, Mariano Goglia, Anca Ion, Katarzyna Królikowska-Pataraia, Carmine Lengua, Antonino Maddonni, Laura Marmai, Davide Mirabella, Lucio Monaco,

Salvatore Oppido, Cosimino Panza, Anna Maria Pastore, Danilo Rizzi, Angelo Rosato, Monica Samaria, Giovanni Saviano, Ketty Siani, Stefania Siani, Marianna Somma, Alfredo Verdile,

Nicola Villano.

Ritorna quindi l’arte internazionale di cui Assteas ne è espressione e con questa VI edizione dimostra ancora di più la sinergia con il grande lavoro prodotto dall’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro presieduto dal dott. Costantino Caturano a convogliare quella grande espressività che la natura prima che l’uomo pone al mondo al fine di divulgarne la tutela e le conoscenze naturalistiche. Il parco regionale del Taburno - Camposauro è un'area naturale protetta della Campania istituita a partire dal 1993 ed occupa una superficie di 12.370 ha sul massiccio del Taburno Camposauro nella provincia di Benevento e comprende i comuni di Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, Sant'Agata De' Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

Quindi un impegno a non mancare di valutare le opere ma anche il grande ambiente naturalistico che l’Ente Parco del Taburno Camposauro rappresenta.

Lo ricordiamo che il premio Assteas nel richiamare gli artisti a sviluppare opere in ceramica ed arti plastiche, vuole dare importanza al più famoso artista ceramista che la storia del nostro territorio ci tramanda Assteas appunto. Va ricordato che è proprio di Assteas il cratere “Ratto di Europa”, definito come "il vaso più bello del mondo e rinvenuto in Sant’Agata Dei Goti (BN). Maggiori informazioni dal sito www.premioassteas.com.