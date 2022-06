Unisannio attiva corso di italiano gratuiti per ucraini L'iniziativa dell'Università di Benevento

L’Università degli Studi del Sannio ha attivato un corso gratuito base di italiano per cittadini ucraini. "Il corso - viene precisato dall'Ateneo sannita - della durata di 40 ore, si svolgerà online da giugno a settembre 2022 e sarà tenuto da una docente universitaria di lingua italiana di nazionalità ucraina. Gli interessati devono registrarsi entro il 21 giugno su www.unisannio.it".

“L’integrazione passa, prima di tutto, attraverso la comprensione della lingua – spiega il professor Biagio Simonetti, delegato all’Internazionalizzazione dell’Università del Sannio -. Questo corso nasce proprio con l’intento di dare un aiuto alla popolazione ucraina costretta a lasciare la propria casa per la guerra e a doversi improvvisamente adattare a vivere in un altro Paese. In poche ore dalla pubblicazione dell’avviso sono già arrivate da tutta Italia numerose adesioni al nostro corso. Siamo soddisfatti di essere riusciti a rispondere a una esigenza particolarmente avvertita”.