Paleontologia, la sfida di Benevento e Pietraroja: bisogna riprendere gli scavi Settimana di studi e visite guidate dell'Ente Geopaleontologico: Ciro sia volano per il Sannio

Un evento che valicherà i confini anche dell'Europa e servirà, oltre che ai fini scientifici, anche a riaccendere i riflettori sull'Ente Geopaleontologico di Pietraroja, unico nel suo genere al mondo grazie a Scipionyx Samniticus, ovvero Ciro, unico esemplare di cucciolo di dinosauro ad oggi ritrovato che conserva una varietà di tessuti molli mai vista prima in un fossile.

L'evento vedrà l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja è tra i promotori della Conference 2022 dell’associazione europea dei paleontologi dei vertebrati, l’EAVP, che vedrà dal 27 al 2 luglio “Benevento e Pietraroja al centro dell’attenzione dei paleontologi europei” come ha sottolineato il presidente dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, Gennaro Santamaria intervistato dal direttore Pierluigi Melillo per la trasmissione Punto di vista in onda su Ottochannel Tv.

“Circa 150 studiosi – ha rimarcato Santamaria – arriveranno a Benevento da tutte le parti d'Europa e anche dalla Russia e da altri continenti oltre che ad illustri studiosi che saranno in videocollegamento”.

Una settimana di studio e approfondimenti, scandita da numerose visite guidate gratuite aperte a cittadini e associazioni “che avranno guide eccellenti anche tra gli studiosi presenti a Benevento” ha rimarcato il presidente del Geoparco ai microfoni di Ottochanel “che si concluderà con un importante convegno in cui si parlerà delle problematiche legate alla gestione del Geosito di Pietraroja. Difficoltà di carattere tecnico, giuridico. Avremmo la possibilità di confrontarci con realtà di tipo internazionali”.

Il tutto proiettato ad una futura ripresa della campagna di scavi fondamentale anche per l'economia sannita oltre che per la rilevanza a livello mondiale per il tipo di Geosito che il Sannio custodisce.

“Lo sviluppo delle attività dell'Ente comporteranno una ripresa turistica e di conseguenza un rilancio della nostra economia”. Gironi cruciali per l'importante sito paleontologico di Pietraroja organizzati anche grazie al sostegno di realtà imprenditoriali: “E' stato bello – ha infatti rimarcato Santamaria - ricevere il sostegno economico del tessuto produttivo del Sannio con il patrocinio di Confindustria e di marchi molto conosciuti della nostra provincia”.

L'obiettivo è dunque quello di ridonare linfa vitale alle attività di ricerca a Pietraroja e riaccendere i giusti riflettori su Ciro. “Il Geosito di Pietraroja – ha infatti ricordato Gennaro Santamaria – è nato con la scoperta di Ciro. Unico parco nazionale di paleontologia in Italia. Ed è per questo che la nostra attività è finalizzata alla ricerca e agli scavi per il ritrovamento di altri fossili”.

Chiara quindi la mission: continuare le campagne di scavi a Pietraroja e promuovere contestualmente il Geosito in primis con Scipionyx samniticus “che attualmente si trova qui a Benevento presso la sede della Soprintendenza”.

Campagna di scavi che oggi più che mai deve rappresentare un volano, una promozione importante per il Sannio e l'Italia intera: “La notorietà di Pietraroja nasce da una particolarità del sito: il processo di fossilizzazione anticipa quello della decomposizione. Per questo motivo i fossili ritrovati in quel luogo hanno delle caratteristiche uniche sul piano della ricerca. Oltre alle ossa, come nel caso di Scipionyx abbiamo anche le parti molli del corpo che consentano studi importanti”.

E' risaputo che “prima della scoperta di Ciro si pensava che l'Italia fosse completamente sommersa dall'acqua nell'epoca dei dinosauri. Invece poi con Scipionyx si è scoperto che sicuramente in una frazione dell'era mesozoica l'Italia fosse emersa e per questo Pietraroja può restituire altri tesori”.

Di qui la decisione di chiudere la settimana di studio con gli esperti con una tavola rotonda dalla quale potrebbe uscire la strategia per rilanciare l'Ente Geopaleontologico di Pietraroja con la ripresa delle ricerche. “Bisogna utilizzare la comunicazione per far arrivare al grande pubblico l'immagine del Geosito di Pietraroja. In campo – ha concluso il presidente Santamaria - anche un progetto comunicativo che utilizzerà anche i social e la realtà aumentata virtuale per la promozione territoriale. Ciro deve costituire l'elemento di attrazione immediato per le persone. Scipionyx costituisce un unicum che promuoverebbe l'intero territorio sannita”.