Al San Pio di Benevento ancora ricoveri nei reparti dedicati al Covid Quattro nuovi ingressi e una sola dimissione

Ancora ricoveri nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove il numero dei letti occupati oggi ha raggiunto le 26 unità. Nonostante una dimissione, infatti, sono quattro i pazienti arrivati nelle ultime 24 ore resta una la culla occupata nel reparto dedicato ai neonati nati positivi o che hanno contratto successivamente il virus. Sei invece le persone in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia e 19 quelli ricoverati in Malattie infettive.

Venti le persone ospedalizzate che arrivano dal Sannio, sei invece quelle trasferite a Benevento da fuori provincia.

Resta fortunatamente fermo a 485 il numero dei decessi registrati nei reparti covid del Rummo dall'inizio della pandemia. Un numero importante rispetto i 2.128 pazienti trattati nel padiglione Santa Teresa. Per 1.890 di questi è stata successivamente accertata la malattia, mentre per 238 si è solo trattato di casi sospetti poi non confermati. Di contro sono 1.230 invece le persone dimesse dopo la completa guarigione.