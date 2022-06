Paleolab di Pietraroja, approvato progetto di fattibilità dalla Provincia La notizia mentre sono in corso convegni che vedono protagonisti paleontologi da tutta Europa

Approvato dal vicepresidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione e l’aggiornamento museografico, tecnologico ed energetico del PaleoLab e riqualificazione dell’area del Parco Geo-Paleontologico nel Comune di Pietraroja.

L’importo complessivo del programma, predisposto dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia, Angelo Carmine Giordano, è di 4.550.000 euro, e può rientrare tra i progetti finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione dei beni e servizi culturali.

Com’è noto, ad oltre 850 metri sul livello del mare, sui primi contrafforti del Matese a Pietraroja, proprio accanto al sito geopaleontologico scoperto nel 1798 da Scipione Breislak, sorge il Museo Paleolab multimediale di geologia e paleontologia, istituito dalla Provincia, d’intesa con la Regione Campania, nell’ambito di una concertazione istituzionale con il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento e lo stessa Amministrazione comunale locale.

Il Museo riveste grande valore storico, culturale e scientifico anche perché consente l’interazione con il vicinissimo Parco Geo-Paleontologico con i suoi rinvenuti resti pietrificati di animali e piante, dove fu rinvenuto il cucciolo di dinosauro Scipionyx Samniticus (detto “Ciro”), vissuto 110 milioni di anni fa.

La struttura museale Paleolab attualmente non è però funzionante in quanto si rendono necessari interventi riqualificazione e aggiornamento museografico dell’edificio, anche dal punto di vista tecnologico energetico ed edilizio; d’altra parte risulta necessario riqualificare la stessa area del Parco Geo-paleontologico.

Il Vice Presidente Lombardi, nel fare propria il progetto predisposto dal Settore Tecnico della Provincia, ha auspicato l’approvazione della programmazione nell’ambito del PNRR in considerazione della straordinaria valenza scientifica, culturale e di promozione turistica per il territorio di giacimenti tenuti nella più alta considerazione anche dagli studiosi internazionali che si sono dati appuntamento proprio in questi giorni a Benevento per il 19° EAVP Conference 2022 a cura dell’Ente Geopalentologico di Pietraroja.