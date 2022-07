Rosa: "Benevento ha una nuova giostra inclusiva, sarà in villa Comunale" "Dall'amministrazione grande attenzione, l'obiettivo: una in ogni parco"

"Esprimo un sentito ringraziamento all'assessore ai Servizi Sociali, Carmen Coppola, per avermi coinvolto su un tema fondamentale come l'inclusività: un faro costante per questa amministrazione".

Così l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa. "Grazie al finanziamento dell'assessorato ai Servizi Sociali infatti è stato possibile acquistare una nuova giostra inclusiva: l'assessore Coppola ha subito mostrato grande sensibilità su un tema già sviluppato dall'amministrazione precedente coinvolgendomi, e dal confronto è stato possibile decidere di installarla in Villa Comunale. Già in passato io stesso avevo auspicato che in ogni luogo della città dove giocano bambini venisse installata una giostra inclusiva perché tutti i bambini hanno il diritto di giocare assieme: sono certo che con questo spirito collaborativo dell'amministratore si arriverà ad avere una città senza ostacoli, dove tutti i bimbi possono giocare alla pari, il mio obiettivo è infatti installare una giostra inclusiva in ogni parco".