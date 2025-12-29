Benevento, ecco le date e gli orari dalla quinta alla dodicesima di ritorno Previsti due turni infrasettimanali per i giallorossi di Floro Flores

La Lega Pro ha definito date e orari che vanno dalla quinta giornata di ritorno alla dodicesima. Si prevede un febbraio intenso per il Benevento, considerato che sono previsti sei incontri nell'arco di un mese. In programma ci sono anche due turni infrasettimanali, tra l'altro con avversarie importanti come Trapani e Catania. Gli etnei arriveranno al Vigorito il prossimo 5 marzo, un giovedì.

Benevento, date e orari dalla quinta alla dodicesima giornata di ritorno

5^ giornata di ritorno - Domenica 1 febbraio, ore 14:30: Atalanta U23-Benevento

6^ giornata di ritorno - Venerdì 6 febbraio, ore 20:30: Benevento-Picerno

7^ giornata di ritorno - Martedì 10 febbraio, ore 18: Trapani-Benevento

8^ giornata di ritorno - Sabato 14 febbraio, ore 14:30: Benevento-Latina

9^ giornata di ritorno - Domenica 22 febbraio, ore 14:30: Team Altamura-Benevento

10^ giornata di ritorno - Domenica 1 marzo, ore 12:30: Potenza-Benevento

11^ giornata di ritorno - Giovedì 5 marzo, ore 20:30: Benevento-Catania

12^ giornata di ritorno - Domenica 8 marzo, ore 17:30: Sorrento-Benevento