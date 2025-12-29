Il Gruppo Casa Riformista spiega perchè non ha partecipato alla votazione Il primo consiglio in Regione

“Non abbiamo preso parte alle operazioni di voto relative all’Ufficio di Presidenza, poiché non abbiamo partecipato ad alcuna riunione nella quale fossero stati preventivamente condivisi e definiti i criteri per l’attribuzione delle cariche”. Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri del gruppo Casa Riformista (Italia Viva - Noi di Centro) Vincenzo Alaia, Ciro Buonajuto, Pietro Smarrazzo, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra. I consiglieri hanno infatti disertato la votazione di questa mattina.

“Abbiamo tuttavia votato con lealtà il Presidente del Consiglio, nel pieno rispetto degli accordi assunti e del ruolo istituzionale dell’Assemblea, e abbiamo presenziato anche alla lettura della Relazione programmatica da parte del presidente Fico. Siamo cinque consiglieri - proseguono i centristi - e intendiamo esercitare fino in fondo la responsabilità che ci è stata affidata dai cittadini: vogliamo essere protagonisti, in modo costruttivo e trasparente, nelle decisioni che riguardano l’indirizzo politico e amministrativo dell’ente, nel rispetto dei principi di collegialità, partecipazione e correttezza istituzionale”. “Il nostro contributo - concludono - non è e non sarà mai di mera testimonianza, ma di proposta e di confronto, nell’interesse esclusivo della comunità che rappresentiamo”.