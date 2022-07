Covid, nel Sannio 411 nuovi contagi in 24 ore e tre nuovi ricoveri al San Pio Resta delicata la situazione per la pandemia in provincia di Benevento

Aumenta il numero dei tamponi e di conseguenza anche quello delle persone positive al covid in provincia di Benevento. Nelle ultime 24 ore, dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile nazionale emerge che sono 411 i nuovi casi censiti oggi che fanno salire a 74.510 il numero totale delle persone residenti in provincia di Benevento dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Un nuovo boom di contagi che non fa sconti al Sannio dove continuano ad aumentare anche i ricoveri. Da 37 a 39 nonostante una dimissione. Tre persone in più, dunque, che hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici e che sono risultate infettate dal coronavirus. Si tratta di pazienti che per la maggior parte dei casi sono affetti da altre patologie ed anche dal virus.

Nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento restano due i neonati ricoverati nello speciale reparto a loro dedicato.

Sale, purtroppo, a 11 (ieri erano 9) i pazienti in terapia sub intensiva di Pneumologia. 23 i ricoverati in Malattie infettive e 3 persone sono invece in attesa nell'area covid annessa al pronto soccorso dove due dei pazienti sanniti, segnalati nel bollettino di ieri non sono stati ricoverati, ma inviati in isolamento domiciliare presso le rispettive abitazioni.