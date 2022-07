Da Benevento a Pietrelcina in sella alle due ruote, turisti entusiasti Il raduno in piazza Castello

“Benevento? Bellissima”. Ed ancora: “Abbiamo ammirato un bel paesaggio venendo, poi abbiamo visto l'Arco e il centro storico”. Commenti entusiasti dai visitatori giunti questa mattina in città. A portarli nel capoluogo sannita la passione per le due ruote. Sono giunti dal Lazio come dalla vicina Puglia ed hanno fatto prima tappa a Benevento per poi recarsi a Pietrelcina alla scoperta del piccolo borgo alla scoperta dei luoghi legati a San Pio. L'occasione inoltre per apprezzare l'ottima enogastronomia locale. Ad accoglierli questa mattina per il raduno in piazza Castello l'assessore al Turismo, Attilio Cappa, a seguire il gruppo anche la polizia municipale guidata dal comandante Fioravante Bosco.

“E' una bella realtà che va valorizzata ed essendo noi di Benevento abbiamo deciso di organizzare nel Sannio questo raduno”, hanno spiegato gli organizzatori del gruppo T-Max.

E l'accoglienza ricevuta sembra ad aver conquistato i turisti. “Una ventata di allegria con gruppi che provengo da tutte le regioni”, ha evidenziato l'assessore Cappa: “Con grande piacere che abbiamo accolto questa iniziativa perché è un'occasione per far conoscere la nostra città, visitare le nostre bellezze storico culturali e ammirare anche altri luoghi del Sannio. E speriamo possano tornare in futuro per visitare nuovamente il nostro territorio”.