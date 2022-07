Covid. Mastella: farò la quarta dose di vaccino Il sindaco rilancia l'invito ad aderire

"Mi farò la quarta dose di vaccino appena sarà possibile. L’ho deciso, in piena autonomia, dopo aver ascoltato il consiglio medico".

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella torna a parlare del covid e dei vaccini.

"A quelli della mia età - prosegue- mi sento di dire: fate altrettanto. Il ruolo protettivo è garantito. La circolazione virale è aumentata e le agenzie europee indicano il vaccino per i 60enni come un fatto positivo. Ho chiesto ad alcuni autorevoli virologi: ‘non conviene aspettare il nuovo vaccino? Male non fa il vaccino attuale anzi ci protegge da malattie gravi che mettono a rischio la nostra vita. Il covid non è un virus influenzale". Così Mastella rilancia l'invito a fare la quarta dose.