Covid, altri due ricoveri al San Pio. Ora ci sono 41 pazienti Due nuovi accessi nelle ultime 24 ore, cresce ancora il dato nell'ospedale di Benevento

Continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento dove il numero dei letti occupati sale a 41.

Cresce ancora il dato di pazienti che, affetti dal covid, necessitano delle cure dei sanitari ospedalieri.

Due, nelle ultime ore, i nuovi accessi presso il padiglione Santa Teresa della Croce dedicato all'emergenza.

Dei 41 ricoverati 27 sono sanniti e 14 provenienti da fuori provincia.

Per fortuna resta ancora vuota la terapia intensiva, due i neonati monitorati in terapia intensiva neonatale covid. Dodici invece le persone in terapia sub intensiva del reparto di Pneumologia e 24 quelle ricoverati in Malattie infettive. Mentre sono quattro le persone positive presso il pronto soccorso dell'ospedale.