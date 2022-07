Due pensionati muoiono nei reparti covid del San Pio di Benevento Cresce il numero dei decessi. Nell'ospedale sannita anche quattro dimissioni e un nuovo ricovero

Ancora decessi, purtroppo, all'interno dei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Due le persone che hanno perso la vita tra ieri e questa mattina. Si tratta di un 80enne di Benevento e un 77ennne di Montesarchio che erano stati ricoverati nei reparti dedicati al coronavirus dopo l'accertata positività.

Bollettini che purtroppo, dopo un sensibile calo, in termini di ricoveri e decessi tra maggio e i primi di giugno, sono tornati a registrare numeri preoccupanti in termini di nuovi accessi e di persone che purtroppo non ce l'hanno fatta.

Sempre nelle ultime 24 ore sono registrate poi quattro dimissioni e un nuovo ingresso. Numeri che fanno scendere a 36 i letti attualmente occupati nel padiglione Santa Teresa dove dall'inizio della pandemia vengano curate le persone contagiate dal virus ma, nella maggior parte dei casi, affette anche da altre patologie.

Restano 12 le persone in terapia sub intensiva Covid del reparto di Pneumologia, 22 in Malattie infettive e due pazienti in attesa del tampone definitivo nell'area covid annessa al Pronto soccorso.

Dimessi i due neonati che da giorni erano ricoverati all'interno della Tin Covid. Con i due nuovi decessi, i pazienti positivi al covid-19 alla data odierna ammontano a 489 su complessivi 2.183 trattati (sospetti n. 239 e accertati n. 1944) dal mese di febbraio 2020, mentre i guariti risultano essere 1.255.