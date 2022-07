Caso San Pio. Io x Benevento: "Medici alla Asl avellinese: siamo basiti" "Personale ridotto ma si firmano accordi per inviare specialisti in Irpinia"

Anche Io x Benevento interviene sul caso San Pio dopo la segnalazione di Abbate: "Apprendiamo dall'albo pretorio dell'Azienda Ospedaliera S. Pio le delibere n. 321-322-323-324-325 del 01/07/2022, con le quali il Direttore Generale dell’ospedale “San Pio” di Benevento ha stipulato un accordo sulla fornitura di prestazioni specialistiche di Anestesia e Rianimazione, Nefrologia, Ostetricia e Ginecologica, Pediatria, Neurologia presso con due Presidi Ospedalieri in provincia di Avellino.

Rimaniamo basiti, in quanto tutti conosciamo bene e da tempo, le problematiche relative al personale ridotto, in particolar modo degli anestesisti. Criticità che diverse volte ha fatto rinviare anche degli interventi chirurgici. Oltre al noto problema del pronto Soccorso di cui tutti parlano ma pochissimi denunciano.

Ribadiamo che recarsi in un Ospedale pubblico non è proprio una cosa piacevole e chi ci arriva, evidentemente, soffre e rischia la vita. Al di là di ciò che appare, l'utenza, quella popolare, conosce benissimo cosa patisce.

Conservando un profondo rispetto e senso di gratitudine per tutti gli Operatori Sanitari che nonostante le criticità assicurano un aspetto umano e professionale encomiabile, invitiamo i Direttori delle varie Unità Operative, a farsi sentire laddove il carico di responsabilità che ricade su di loro e sugli altri Operatori, diventi eccessivo e pericoloso. Non farlo, significherebbe condividere alcune scelte della direzione.

Ringraziamo, dunque, il Consigliere regionale Luigi Abbate, per come sta monitorando la gestione ospedaliera e per come sta rappresentando le sofferenze che ricadono sui cittadini. Speriamo lo faccia in tutte le sedi".