San Pio, Ugl: "Mastella convochi sindaci: ospedale non è appendice irpina" "Atteggiamento da Robin Hood al contrario"

San Pio, anche i sindacati in campo dopo le segnalazioni di Abbate e Bocchino: "La segreteria provinciale della UGL Salute del Sannio condivide le criticità espresse da sindacati dell' area medica, specie CIMO e dall' segretario provinciale della Lega Luigi Bocchino, in relazione alle disfunzioni operative della A.O. San Pio.

Da tempo, infatti, la UGL Salute del Sannio ha evidenziato la problematica del pronto soccorso, ove persiste la carenza di personale medico ed ausiliario, a cui si è risposto autorizzando ben 480 ore di straordinario a medici prestati alla A.O.Moscati di Avellino.

Un atteggiamento da Robin Hood al contrario, che toglie ai sanniti già gravati da due anni di pandemia per dare supporto al territorio irpino.

Urge, dunque, ascoltare la voce dei sindaci del territorio.

Per questa ragione la UGL Salute del Sannio chiede al primo cittadino di Benevento Clemente Mastella di convocare in assemblea i sindaci del territorio sannita per discutere le criticità del maggior presidio ospedaliero locale. Struttura che non può essere derubricata ad appendice di altri territori".