Benevento, torna la Summer School UniSannio In via delle Puglie la presentazione della seconda edizione

Prende il via domani, martedì 12 luglio, la seconda edizione della Summer School UniSannio. Circa 100 studenti, provenienti dalle quarte e quinte classi di oltre 20 istituti di istruzione superiore della Campania, saranno accolti per un saluto di apertura alle ore 10 presso il plesso didattico del Dipartimento di Scienze e

Tecnologie in Via delle Puglie.

"Successivamente - viene precisato dall'Ateneo - inizieranno le quattro scuole estive, suddivise per Dipartimento, che consentiranno ai partecipanti di immergersi per alcuni giorni, fino al 15 luglio, nella vita universitaria, fruendo di attività formative di carattere teorico, ma soprattutto esperienziale, anche con

visite tecniche al di fuori delle strutture dell'Ateneo". In particolare, il 13 luglio alle ore 18:30, presso il polo didattico DST in Via dei Mulini si terrà una lezione su 'Teatro è Verità'; in collaborazione con il CUT – Centro Universitario Teatrale di UniSannio e il 14 luglio alle ore 18:30 presso il chiostro di Palazzo De Simone per UNINMUSIC, docenti, studenti Unisannio e del Conservatorio di Benevento si esibiranno in occasione della serata finale.