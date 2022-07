A Benevento oltre cento studenti per la Summer School Unisannio Questa mattina l'accoglienza al Dipartimento di Scienze e Tecnologie

Al via a Benevento la seconda edizione della Summer School Unisannio. Questa mattina l'accoglienza degli studenti presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, dove sono state illustrate ai ragazzi le numerose attività previste nell'ambito delle quattro scuole estive, suddivise per Dipartimento. Circa cento gli studenti provenienti da oltre venti istituti della Campania protagonisti dell'iniziativa, che consentirà fino al 15 luglio di immergersi nel mondo universitario.

“E' un'occasione importante per presentarci agli studenti alle prese con la scelta del loro futuro e lo facciamo mostrando il nostro modo di fare formazione”, ha spiegato il Rettore, Gerardo Canfora che ha accolto insieme a docenti ed esperti dell'Ateneo sannita i tanti giovani nella sede di via Delle Puglie prima di dare il via ad un vero e proprio tour alla scoperta delle diverse sedi e laboratori.

“Attività formative, visite sul campo per far comprendere ai ragazzi intanto che è importante studiare e che è una buona cosa farlo in un'Università piccola e dinamica come la nostra perché – ha assicurato Canfora - sa mettere lo studente, le sue esigenze, la sua esperienza al centro dei propri progetti formativi”.

L'università, dunque, apre ancora una volta le porte delle proprie sedi al territorio: “Il sistema universitario del nostro Paese è fatto di piccole e grandi realtà distribuite su tutto il territorio nazionale e il senso delle piccole universitarie come la nostra è proprio quello di affiancare il territorio, i giovani del territorio, nei loro progetti di crescita”.

Per tutti dunque la possibilità di partecipare per quattro giorni ad attività formative, ma soprattutto esperienziali.

“Siamo molti contenti dell'adesione di cento studenti provenienti da istituti di tutta la Campania”, ha sottolineato Ennio Cavuoto, delegato all'Orientamento Unisannio ribadendo come l'obiettivo sia “cercare di guidare i ragazzi nelle scelte future. E abbiamo pensato che il modo migliore fosse mettere in contatto gli studenti delle scuole superiori con i nostri studenti, per cui questa mattina faranno un tour di tutto il campus Unisannio e si arriverà infine al complesso di Sant'Agostino dove inizieranno le attività formative”.