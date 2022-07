Ciclo Rifiuti, al Museo del Sannio incontro con Bonavitacola Lombardi: l'occasione per illustrare l'accordo istituzionale tra Regione e Provincia

"La collaborazione istituzionale per la ripresa e la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Benevento: impegni e prospettive". E' il titolo dell'incontro, organizzato dalla Provincia di Benevento, che si terrà giovedì 14 luglio, alle ore 18, presso la Sala Vergineo del Museo del Sannio e che vedrà la presenza del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola.

"L'incontro - spiega Nino Lombardi, vicepresidente della Provincia di Benevento - è l'occasione per porre l'accento sull'importanza strategica dell'accordo istituzionale sottoscritto, qualche giorno fa, tra Regione Campania, Provincia, Ente d'Ambito di Benevento e Samte Srl. In questi mesi, è stato messo in campo uno sforzo straordinario per riavviare il ciclo integrato dei rifiuti nel Sannio. L'accordo con la Regione prevede la ri-funzionalizzazione dello Stir di Casalduni e la realizzazione nell'area di un impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata prodotta dai comuni sanniti. E' un traguardo importante che consentirà di risolvere le criticità ancora esistenti nel trattamento dei rifiuti, nella nostra provincia, a causa soprattutto del blocco dello Stir dopo l'incendio che lo investì nel 2018. La presenza del vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, è la testimonianza di una collaborazione istituzionale produttiva portata avanti nell'interesse del territorio".

All'incontro, al quale sono stati invitati i sindaci della provincia di Benevento, parteciperanno: Pasquale Iacovella, Presidente ATO Rifiuti - Benevento, Rossano Insogna, Vice Presidente ATO Rifiuti-Benevento, Domenico Mauro, Presidente della Samte, Nino Lombardi, Vice Presidente della Provincia di Benevento, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, e Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania.