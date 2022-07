Arco di Traiano monumento nazionale, ancora un passo avanti Ora il testo potrà essere approvato direttamente dalla commissione Cultura senza passaggio in aula

Ancora un passo avanti verso la dichiarazione dell'Arco di Traiano come monumento nazionale. La Presidenza della Camera ha dato l'ok per assegnare in sede legislativa alla commissione Cultura la proposta di legge "Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento". Il provvedimento, approvato in prima lettura all'unanimità dal Senato lo scorso marzo, era già stato assegnato alla VII in sede referente. Relatrice è la deputata Marianna Iorio (Ipf). Ora, con il passaggio alla legislativa, il testo potrà essere approvato direttamente dalla commissione Cultura senza il passaggio del voto in Aula. L'Arco di Traiano di Benevento rappresenta una tra le più importanti testimonianze dell'antichità romana in Italia e nel mondo. Esso celebra la costruzione della via Traiana, una fondamentale arteria di collegamento alternativa alla via Appia, che univa Roma alle province meridionali, a Brindisium e dunque all'Oriente.