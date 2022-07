Reazione a catena, il Sannio campione con i Dammi il La Primato speciale: sul gradino più alto del podio per ben 16 puntate al popolare game show

Campania sugli scudi nel popolare game show di RaiUno 'Reazione a Catena' condotto da Marco Liorni. Lo scorso anno era stata una squadra irpina a far registrare il primato di vittorie, quest’anno invece tocca per il momento ad una formazione sannita.

Sono i Dammi il La, compagine composta dai giovani musicisti cautanesi Gioacchino e Francesca Zampelli e da Nadya Imbelli, di Arienzo, anche lei musicista e fidanzata di Gioacchino.

Sono rimasti campioni per ben 16 puntate, un primato per questa edizione, accompagnato dal record di parole indovinate nel gioco dell’intesa vincente, quello che serve a decretare la vittoria nella puntata. Risultato sottolineato dai complimenti di Liorni e da una standing ovation del pubblico presente in studio.

Primato anche per quanto riguarda la giovanissima età dei campioni: 21 anni Gioacchino e Nadya (nati ad appena un giorno di differenza), addirittura 18 anni appena compiuti per Francesca, la vincitrice più giovane in assoluto, alle prese anche con gli esami di maturità presso il liceo classico “Giannone”, superati con il massimo dei voti. Francesca suona il violino, Gioacchino è già diplomato in fagotto presso il Conservatorio “Nicola Sala” e verrà raggiunto a breve da Nadya, che studia oboe presso la stessa Istituzione sannita.

I tre sono stati vincitori dentro e fuori lo schermo, con i social che ne hanno premiato simpatia, spontaneità e soprattutto bravura. Da ricordare il siparietto di Gioacchino con Amadeus, conduttore a sorpresa per qualche minuto. Sarà un’estate di meritato riposo per il trio, intervallata da qualche concerto. Con la soddisfazione di avere portato Benevento in serie A anche nel telequiz di RaiUno.