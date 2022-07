Telese Terme. Cercasi direttore biblioteca a titolo gratuito, è polemica Dopo l'avviso del Comune della cittadina termale Potere al Popolo e Sinistra italiana: inconcepibile

Nelle ultime ore sui social e non solo sta montando la polemica per l'avviso pubblico “di selezione per titoli e colloquio” dell'incarico gratuito del direttore della biblioteca comunale di Telese Terme. A far insorgere i social e ora anche i movimenti politici Potere al Popolo e Sinistra Italiana, è la non remunerazione prevista all'articolo cinque dell'avviso pubblico.

Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, definisce la vicenda “sconcertante e grottesca” e aggiunge: “Mi auguro che l'amministrazione comunale della città campana ritiri al più presto la proposta. In caso contrario - conclude il segretario di SI - presenteremo un'interrogazione parlamentare al governo perchè blocchi iniziative del genere”.

Dal Comune di Telese Terme hanno invece immediatamente precisato che la loro non è una offerta di lavoro ma una proposta di 'volontariato culturale' e parlano di “polemiche pretestuose. Non è mai stato nelle nostre intenzioni – hanno spiegato dal Comune - l'obiettivo di creare un posto di lavoro per questa strada, ma, molto più semplicemente di chiedere aiuto a chi, persona matura e senza necessità economiche immediate, avendone le competenze, potesse dedicare un po' di tempo libero a questa sorta di attività. L'avviso, infatti, non implica il rispetto di un orario di lavoro nè altri obblighi connessi ed è pertanto, del tutto evidente che non è rivolto, nè pensato per un giovane laureato in cerca di prima occupazione”.

Polemiche che non si placano tanto che nel pomeriggio è intervenuto anche il movimento Potere al Popolo di Benevento: "Il Comune di Telese riconosce le funzioni peculiari del Servizio Biblioteca e richiede un Direttore che lavori gratis! Mentre da una parte c’è chi come noi porta avanti battaglia per la dignità dei lavoratori, dall’altra c'è chi chiede lavoro gratuito! Il paradosso è che si richieda addirittura esperienza di 3 anni, conoscenze e competenze specifiche, per fare del volontariato”.

Un avviso redatto con ben 15 articoli per regolare lo svolgimento della selezione. Al numero 5 si prevede: “L’incarico di Direttore della Biblioteca comunale di Telese Terme viene svolto a titolo del tutto gratuito e non dà diritto alla percezione di alcun compenso”.