Comunemente incontra Addabbo: "Intervenire con urgenza per aree interne" "Stop vecchi stereotipi: serve valorizzare il nostro potenziale inespresso"

A poco meno di un mese dell’evento-convegno " Aree interne – Sviluppo locale tra etica, politica e realtà" promosso da Comunemente presso i Giardini di Villa Ferace a Moiano, l'Associazione ha incontrato il Sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo.

Nello splendido scenario del centro storico molinarese si è discusso della possibilità di organizzare a fine agosto, presso il comune fortorino, un ulteriore incontro . L’obiettivo è continuare a mettere al centro dell’attenzione, pubblica e politica, l’urgenza di intervenire sulle aree interne, non solo per limitare la progressiva desertificazione demografica ma anche per affrontare le tante problematiche economico-sociali che investono il territorio .

Il tutto nell'ottica della individuazione e definizione di soluzioni possibili

Si è così ribadita, in una logica di mutua condivisione di obiettivi tra civismo e politica, l’esigenza di non appiattirsi su vecchi stereotipi, su atteggiamenti remissivi o di passiva accettazione ma di insistere sulla valorizzazione di un inespresso potenziale di cui dispongono le aree interne, a partire dal proficuo utilizzo delle risorse del Pnrr.

L’ Associazione Comunemente ,in questo modo, continua il percorso intrapreso mirato a sollecitare il confronto tra tutte le realtà che intendono impegnarsi per la propria comunità .