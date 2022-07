Trasporto pubblico locale. Pagato lo stipendio di luglio e 14esima entro il 5 Positivo l'incontro in Prefettura tra Comune, azienda Trotta e i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl

Si è concluso positivamente l'incontro di questo pomeriggio in Prefettura tra l'azienda Trotta bus, il Comune e i sindacati per cercare di risolvere l'ormai annoso problema dei ritardi del pagamento degli stipendi da parte dell'azienda che a Benevento espleta il servizio di trasporto pubblico locale per conto del Comune.

Presenti in prefettura i rappresentanti dei sindacati Cgil, Cisl, Uil, del comparto trasporti e Ugl, rispettivamente rappresentati da Giuseppe Anzalone, Edoardo Marra, Cosimo Paglica e Giuseppe Minicozzi. Presente per il Comune di Benevento l'assessore ai Trasporti, Luigi Ambrosone e da remoto i vertici della Trotta bus spa.

Al centro dell'incontro i nuovi problemi sollevati dai sindacati nei giorni scorsi a causa del ritardo per il pagamento dello stipendio di luglio, pagato oggi dopo le rassicurazioni dell'azienda, e della quattordicesima che invece sarà elargita nelle prossimi giorni e non oltre il 5 agosto.

In maniera unita i sindacati hanno chiesto una maggiore attenzione da parte dell'azienda nel rispettare i termini entro i quali – il 20 di ogni mese – si devono pagare gli stipendi. Accordi rimarcati e firmati anche durante una riunione che si tenne a febbraio scorso in assessorato.

Soddisfatti i sindacalisti anche se da più parti arriva il monito: “Basta con questi ritardi – come ha rimarcato Anzalone della Cgil -. I lavoratori devono avere entro il 20 lo stipendio anche in vista delle tante manovre che il Governo mette in campo per aiutare le famiglie. Abbiamo avuto delle rassicurazioni da parte del Comune pronto ad intervenire in caso di ulteriori difficoltà grazie ai poteri sostitutivi. Oggi chiudiamo le procedure di raffreddamento ma siamo pronti a riaprirle senza fare sconti a nessuno. Su questo siamo stati chiari nel rispetto di chi rappresentiamo, ovvero i lavoratori”.

Rassicurazioni dal Comune presente in Prefettura con l'assessore Ambrosone che in più occasioni ha rimarcato l'impegno per i lavoratori e per fare in modo che non si creino problemi: “Da quello che la società ci ha rappresentato - ha invece spiegato l'assessore Luigi Ambrosone -, al di là dei problemi dovuti al momento storico che le imprese stanno affrontando anche per via dei rincari, ulteriori criticità sembra non ce ne siano. Il Comune di Benevento è pronto ad intervenire con i poteri sostitutivi e siamo pronti a qualsiasi soluzione in caso di problemi più seri. Non ci sarà un fallimento bis del trasporto pubblico locale com'è stato con l'Amts. Saremo vigili e pronti per tutelare lavoratori e cittadini” ha chiosato Ambrosone.

Cosimo Pagliuca della Uil si è invece soffermato sul futuro del trasporto pubblico locale a Benevento rimarcando come ci sia la necessità di incontrare nuovamente azienda Trotta e Comune per discutere di strategie e di futuro. “Dobbiamo guardare al futuro. A questo punto è necessario incontrare l'azienda per chiudere degli accordi per far ripartire in maniera costante il trasporto pubblico locale. Questo anche in vista dei fondi messi a disposizione dalla Regione per i prepensionamenti. Il 22 agosto ci incontreremo in assessorato per pianificare con l'azienda – ha poi annunciato Pagliuca – il futuro: far ripartire la vendita dei biglietti a bordo dei bus, il servizio di controllo dei biglietti e i prepensionamenti. Benevento merita di avere un trasporto pubblico locale eccellente come accade in tutte le altre città”.

“Oggi abbiamo chiuso positivamente l'ennesima procedura di raffreddamento ma siamo aperti al dialogo con l'azienda Trotta – ha infine rimarcato Edoardo Marra, segretario provinciale Fit Cisl Benevento -. I progetti ci sono e siamo pronti a condividerli, noi siamo dalla parte dei lavoratori che nonostante tutto hanno sempre continuato a lavorare. Dobbiamo con comune e azienda realizzare dei progetti dai quali tutta la città di Benevento potrà trarne benefici”.

I sindacalisti hanno poi ringraziato sia la Prefettura - presente all'incontro il dottore Salvatore Guerra, vicecapo dell'Ufficio di Gabinetto del Prefetto - che l'assessore Ambrosone per la celerità con la quale è stato affrontato il problema e restano speranzosi che i ritardi nei pagamenti possano finalmente appartenere al passato.