Crisi post covid, voucher sociali e contributi utenze per fasce deboli Coppola: "Sostegno alle fasce più fragili della città"

“Prosegue l’attento lavoro di supporto alle fasce più fragili della città di Benevento portato avanti dall’assessorato che mi onoro di rappresentare insieme al sindaco Clemente Mastella". Così in una nota l’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola che in merito al "contributo relativo al III avviso pubblico avente ad oggetto ‘Emergenza Covid 19 – Contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e luce e per i canoni di locazione relativi al primo semestre 2022’, rappresenta - evidezia l'esponente della giunta Mastella - un altro importante obiettivo raggiunto in linea con gli impegni di programma assunti con la cittadinanza. Sono, dunque, molto soddisfatta di questo significativo risultato che va ad inserirsi in un quadro più ampio

di azioni di sostegno rivolte ai cittadini in difficoltà".

"Ricordo, inoltre - conclude l’assessore - che sono stati riaperti i termini per l’integrazione della domanda per i voucher ‘Buoni Spesa’. Tra maggio e giugno sono stati già erogati più della metà dei voucher sociali e nelle prossime settimane l’intero iter sarà completato. Il nostro impegno non termina qui ma, saremo in

costante attività per fornire quanti più strumenti di supporto alle fasce più deboli”.