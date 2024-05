Nel Sannio il 19% degli autoveicoli è Euro 6: bene ibrido, arranca l'elettrico Lo studio di Continental in occasione del “Giro d’Italia”. Categoria più rappresentata è l’Euro 4

Nel Sannio tra il 2022 e il 2023 l’immatricolazione di auto elettriche è aumentata del 48,33%, passando da 60 a 89 unità. Positiva anche la situazione sul fronte ibrido: +20,14% nello stesso periodo, con il passaggio da 735 a 883 unità.

A fotografare la situazione del parco autoveicoli nel Sannio è Continental in occasione della decima tappa della Corsa Rosa che tocca il Sannio.

Qualche riflessione d’interesse può essere fatta anche osservando i dati relativi al mercato delle auto usate: per quanto riguarda le elettriche tra il 2022 e il 2023 è stata registrata una crescita del 17,24%, ovvero da 29 a 34 unità. Per l’ibrido, invece, c’è stato un salto in avanti del 127,44%, con il passaggio da 164 a 373 unità. La sensibilità dimostrata in provincia di Benevento nei confronti di auto elettrificate può giovarsi di una rete di ricarica composta da 54 punti distribuiti in 25 aree come rivela Continental, che ha la sostenibilità come valore fondante e che investe ogni anno ingenti risorse in ricerca e sviluppo per creare prodotti e servizi compatibili con le sempre maggiori istanze legate alle tematiche ambientali, che devono essere coniugate con le necessità di mobilità e di competitività di persone e aziende. In quest’ottica, ha scelto la piattaforma cycling e di essere Top Sponsor del maggiore evento ciclistico italiano, il Giro d’Italia, per sensibilizzare e approfondire i temi dell’impatto della mobilità con un Osservatorio che fotografa l’attuale situazione delle principali province toccate dal Giro.

"Si consideri che il parco circolante nel capoluogo è composto per il 75,6% proprio da autovetture (contro il 74,6% registrato a livello nazionale), per il 9,9% da motocicli (13,7% a livello nazionale) e per il 10,2% da autocarri per trasporto merci (8,2%). Il resto riguarda quote residuali di altri veicoli (come autobus, autocarri speciali, motocarri...).

Un altro aspetto utile per declinare il concetto di sostenibilità nel territorio riguarda la categoria di emissione degli autoveicoli: la più rappresentata è l’Euro 4, che copre il 22,7% del circolante. Un dato inferiore alla media nazionale del 29,6%. Segue l’Euro 6 col 19,3% (29,6% a livello nazionale). Al terzo posto troviamo l’Euro 0 col 14,9% (la media nazionale arriva all’11,7%).

Quest’ultima analisi è coerentemente confermata se si sposta l’attenzione sull’anzianità del parco: i veicoli in circolazione a Benevento e provincia con età fino a 10 anni sono il 26,2% del totale (in Italia sono il 38,5%); quelli tra i 15 e i 30 anni di anzianità superano il 41%, sopra la media nazionale pari al 32,4%.

Nel capitolo alimentazione domina ancora il gasolio, con il 53% sul totale, “contro” una percentuale del 40,4% a livello nazionale. A una distanza piuttosto significativa c’è la benzina col 35,1% (46,1% a livello nazionale).

Interessante il dato sulla diffusione dei veicoli elettrificati: l’elettrico è fermo allo 0,2% del totale, sotto il dato nazionale dello 0,5%; poco meglio i veicoli ibridi (sia a benzina che a gasolio) che nella provincia di Benevento si attestano all’1,7% del totale (4,1% la media italiana).

Per quel che riguarda i servizi di mobilità alternativi all’auto privata, gli ultimi dati disponibili registrano 1 operatore attivo nello scooter sharing, con circa 21 veicoli.