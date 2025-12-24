A Pago Veiano torna il Presepe Vivente De Ieso: "Una straordinaria prova di comunità. Lo potenzieremo”

Dopo molti anni di assenza, il Presepe Vivente è tornato a Pago Veiano, registrando una partecipazione ampia e sentita.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Pro Loco in collaborazione con il Forum Giovani, l'associazione Artemide, il plesso scolastico di Pago Veiano e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, e ha visto il coinvolgimento di bambini, ragazzi, adulti, famiglie e volontari, trasformando due serate in un momento di condivisione, socialità e senso civico.

Il presepe è stato allestito lungo via San Salvatore, nota a tutti come "via Cupa", area storica del paese caratterizzata da antiche abitazioni a cui i cittadini di Pago Veiano sono profondamente legati, restituendo centralità e valore a luoghi simbolo della memoria collettiva.

“Il ritorno del Presepe Vivente dopo tanti anni è motivo di grande orgoglio per Pago Veiano – dichiara il sindaco Mauro De Ieso –. È stata una straordinaria prova di comunità: bambini, giovani, famiglie e volontari hanno dimostrato quanto sia forte il legame con le nostre tradizioni e con i luoghi che raccontano la nostra storia. Ringrazio l'associazione Pro Loco, e tutti coloro che, con spirito di volontariato puro, hanno reso possibile questo risultato. La grande partecipazione registrata ci spinge a lavorare fin da ora per potenziare e rendere ancora più ricca questa esperienza già dal prossimo anno.

Come Amministrazione comunale - prosegue De Ieso - confermiamo il nostro sostegno alle iniziative che rafforzano l’identità locale, promuovono la partecipazione attiva e valorizzano il patrimonio storico, culturale e sociale della comunità”.

“Un ringraziamento particolare va inoltre a tutte le associazioni locali che hanno collaborato, alla scuola, alla parrocchia, che con impegno e passione, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, dimostrando ancora una volta il valore del fare comunità”, conclude il Sindaco De Ieso.