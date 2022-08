Siccità, Masiello: in sofferenza anche vigneti e uliveti Il Presidente di Coldiretti: serve maggiore progettazione e le opere vanno programmate per tempo

Se non arriverà la pioggia si profila un periodo nero per l'agricoltura nel Sannio. E' l'allarme lanciato da Gennarino Masiello, vicepresidente nazionale e presidente Coldiretti Benevento.

Un problema che si concretizzerà con un calo drastico dei raccolti, compresi quelli di vigneti e uliveti, e milioni di euro di perdite per gli agricoltori.

“Purtroppo l'avevamo detto – commenta Masiello – era da quasi sette anni che parlavo della necessità di mettere a sistema la Diga di Campolattaro perché percepivamo questo disagio nelle coltivazioni, conseguenza del cambiamento climatico. Le infrastrutture vanno immaginate, progettate, programmate e realizzate per tempo. Oggi si sta avviando questo ragionamento per la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture utili ai cittadini per l'acqua potabile, stiamo lavorando anche per l'utilizzo dell'acqua per uso irriguo ma rischiamo di arrivare tardi”.

Mancanza di lungimiranza della politica e l'assenza di tempestività nella realizzazione delle infrastrutture produrranno danni ingenti al settore.

“Per la prima volta quest'anno avremo difficoltà, non dettate dal maltempo, ma da una sicciytà che ci metterà nelle condizioni di dover irrigare vigneti e uliveti, lì dove abbiamo disponibilità delle acque perchè soffrono molto”.