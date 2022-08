Covid. Al San Pio sono 28 i ricoveri, 165 i nuovi casi di positività nel Sannio I dati nel Sannio dell'emergenza coronavirus

Reparti covid occupati al 45,2 per cento per un totale ad oggi di 28 ricoveri. E' quanto emerge dall'aggiornamento pubblicato dall'azienda ospedaliera di via Pacevecchia. In particolare sono otto i pazienti che necessitano delle cure di pneumologia sub-intensiva, venti invece i pazienti in degenza nel reparto di malattie infettive.

Mentre sono 165 i nuovi casi di positività al covid segnalati nel bollettino ufficiale della protezione civile. E dunque in leggere rialzo al giorno precedente quando era 160 i nuovi casi.