Comunità montana del Fortore, dieci sindaci propongono nuova governance Mozione di sfiducia costruttiva che prevede Zaccaria Spina alla guida dell'esecutivo

È stata presentata al protocollo della Comunità Montana del Fortore una Mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da dieci Sindaci sui dodici dei Comuni facenti parte dell'Ente. La nuova governance proposta dalla maggioranza prevede la presidenza a Zaccaria Spina e membri della Giunta Esecutiva i sindaci Giuseppe Addabbo e Gianfranco Mottola.

Tra i sottoscrittori della nuova maggioranza i sindaci Carmine Agostinelli (San Bartolomeo in Galdo), Edi Barile (Ginestra degli Schiavoni), Giuseppe Antonio Ruggiero (Foiano di Val Fortore), Giuseppe Addabbo (Molinara), Nicola De Vizio (San Giorgio la Molara), Andrea Giallonardo (Castelfranco in Miscano), Gianfranco Mottola (Castelvetere in Val Fortore), Michele Gambarota (Buonalbergo), Lucio Ferella (Baselice) ed Angelo Marino (San Marco dei Cavoti). Sono, quindi, rimasti fuori i Comuni di Apice e Montefalcone di Val Fortore. Il presidente del Consiglio Generale dell'Ente montano Giacomo Falcone ha già convocato il Consiglio per il 6 settembre.

Esprime apprezzamento e gratificazione Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo e segretario provinciale “Noi Di Centro - Mastella”, per una mozione quasi unanime. “Non c’è nulla di personale”, sostiene Agostinelli il quale sottolinea il valore politico e territoriale dell’iniziativa che ha riunito la quasi totalità del territorio. “Auguro – conclude – buon lavoro all’amico Zaccaria Spina indicato come prossimo Presidente e con lui all’intera compagine di governo”.