Comunità montana Fortore, il sindaco di Apice: "Ritrovata interazione tra Enti" Angelo Pepe: "Grazie a Sacchetti e in particolare all'arcivescovo Accrocca per aiuto aree interne"

“Il percorso avviatosi alla Comunità montana del Fortore di cui mi onoro di far parte quale Sindaco del Comune di Apice, che si concluderà il giorno 6 settembre alle ore 17 con il voto unanime dei membri dell’esecutivo mi rende in questo momento l’uomo più felice dell’intero territorio della Comunità”. Non usa mezzi termini Angelo Pepe, sindaco di Apice che interviene dopo le dimissioni annunciate da presidente Sacchetti. “Il senso di responsabilità istituzionale del Presidente dimissionario Leonardo Sacchetti a cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto, il comportamento coerente e tenace tenuto dai componenti del Consiglio in carica ha consentito – spiega Angelo Pepe - di raggiungere l’obiettivo che si perseguiva da anni quale il riconoscimento, anche da parte della Regione Campania, del Fortore come area interna da inserire nelle aree della SNAI e per questo – rimarca ancora il sindaco di Apice - intendo rivolgere un ringraziamento anche a sua eccellenza l'arcivescovo Felice Accrocca, al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, all'onorevole Paolo Russo, al consigliere del Ministro per la SNAI Mimmo Gambacorta, al Presidente Vincenzo De Luca per aver ascoltato questo territorio”.

Poi un bilancio dell'operato: “Quello che mi rende veramente soddisfatto è aver contribuito, in questi tre anni di rappresentanza, a creare una Comunità Montana coesa, determinata e unanime anche nell’individuazione di una ritrovata interazione tra tutti gli enti locali chiamati ad operare insieme per le nuove sfide tese alla sopravvivenza e il rilancio del territorio della Comunità Montana del Fortore e non di meno anche l’ipotesi di allargamento ad alcuni comuni che ne hanno fatto già richiesta.

Non ci si può esimere di impegnarsi ancora più incisivamente per un rilancio della forestazione a tutti i livelli di competenza, a partire dalla Regione Campania finalizzando ogni sforzo teso alla stabilizzazione degli operai ma ancora più incisivo deve essere l’impegno per il rispetto dei pagamenti delle mensilità maturate e maturande. Auguro buon lavoro ai membri dell’esecutivo, accolto all’unanimità, con i quali sono legato da affetto e stima sia sul piano personale che politico. Sono convinto – conclude Pepe -, oggi più che mai, che la Comunità montana del Fortore sarà il punto di riferimento dei nostri territori”.