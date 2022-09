Happy Park, a Benevento la posa della prima pietra del parco giochi inclusivo Il nuovo progetto sorgerà in viale Vittime di Nassirya

Permettere ai bambini con disabilità di partecipare attivamente al gioco insieme agli amici. E' il fine delle giostre inclusive. Questa mattina a Benevento, in viale Vittime di Nassirya, la posa della prima pietra di un parco giochi inclusivo.

Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Benevento, in particolare grazie alla collaborazione tra il settore Ambiente e Politiche Sociali.

“Siamo riusciti a portare a compimento un progetto nato da diversi mesi, mirato alle infrastrutture sociali e abbiamo deciso di investire nei parchi inclusivi” ha spiegato Alessandro Rosa alla cerimonia.

Si tratta, infatti, di un fondo di circa 70mila euro per realizzazione di infrastrutture sociali intercettato dall'amministrazione.

L'Happy park, che dovrebbe essere pronto per fine anno, sorgerà nell'area verde vicina al megaparcheggio. Circa 350 metri quadrati che ospiteranno diverse giostre per il divertimento di tutti i bambini.

“L'interesse del settore ambiente – ha detto ancora Rosa – è che in ogni parco giochi ci saranno giostre inclusive. E' giusto che i bambini giochino tutti insieme e per questo continueremo ad impegnarci”.

Ha parlato di un lavoro intenso per migliorare la città anche il sindaco, Clemente Mastella che ha partecipato alla cerimonia insieme al vicesindaco Francesco De Pierro e all'assessore alle politiche sociali Carmen Coppola.