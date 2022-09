Gesesa: "Guasto alla rete, possibili disagi in gran parte di Benevento" Da Libertà a Corso Garibaldi fino a Rione Ferrovia

Guasto in città, possibili disagi per quanto attiene l'erogazione idrica in diverse zone di Benevento. Gesesa infatti spiega: "Per effetto della rottura di una delle condotte principali della rete idrica di Benevento, causata da una ditta incaricata di eseguire lavori sulla rete elettrica, questa sera si potranno verificare disservizi nella erogazione idrica nelle seguenti zone:

Rione Ferrovia, Rione Libertà, Rione Triggio, Centro Storico, Corso Garibaldi e traverse fino a piazza Guerrazzi, Rione Ponticelli, c.da Pezzapiana, c.da San Marco , c.da San Chirico, c.da Acqua fredda, c.da Ripamorta, c.da Ripazecca, c.da Torre Alfieri, Epitaffio, Monte pino, via Castelpoto, c.da Ciancelle, c.da Serretelle, c.da Gran potenza, c.da Madonna della salute, c.da Monte Calvo. Al momento sono in corso lavori di scavo, per stabilire l’entità del danno e le conseguenti manovre da effettuare sulla rete al fine di ripristinare la regolare erogazione".