Tumori pediatrici, Benevento si prepara alla maratona di beneficenza Lilt Benevento unica tappa campana della “Pigiama Run LILT 2022”, fissata per il 30 settembre

Ultimi giorni di preparazione per la maratona di beneficenza: “Pigiama Run Lilt 2022”, organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento, che si terrà venerdì 30 settembre nel capoluogo sannita. A pieno regime la macchina organizzativa per definire gli ultimi dettagli della kermesse che, ogni anno, si corre nel mese di Settembre proprio perché in questo mese, in tutto il mondo, si celebra il “Gold Ribbon” dedicato alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici. La città di Benevento è l’unica tappa campana ad ospitare la “Pigiama Run Lilt 2022” che (come accadrà in contemporanea, in tutte le città d’Italia aderenti) partirà alle ore 19.00 con una corsa/maratona non competitiva -aperta a tutti- rigorosamente in pigiama! Ed, infatti, si correrà/camminerà in pigiama per manifestare affetto e vicinanza ai piccoli pazienti oncologici che tutti i giorni indossano il pigiama, perché malati. Ecco, dunque, il significato ed il valore intrinseco della “Pigiama Run Lilt 2022”: una corsa per divertirsi e fare sport ma anche all'insegna della solidarietà. Ha aderito gratuitamente, quale testimonial ufficiale della “Pigiama Run Lilt 2022”, il popolare inviato della trasmissione televisiva “Striscia la Notizia” Luca Abete, da sempre sensibile ed impegnato in prima persona sulle tematiche della salute, della prevenzione e della tutela dei minori al quale il Presidente della Lilt di Benevento, Salvatore Francione, anche a nome di tutto lo staff dell’associazione, ha espresso i propri ringraziamenti per il supporto alla piena adesione e condivisione dei valori dell’evento.

"Ho già preparato il pigiama! - ha detto Luca Abete - Questa iniziativa ha in sé due elementi con i quali sono in sintonia: la forza dell’impegno sociale al fianco di chi necessita sostegno e quel pizzico di follia irriverente che aggrega e rende più allegri. Non vedo l’ora di abbracciare tanti amici che mi aspettano a Benevento!”.

Si ricorda che il ricavato proveniente dalle iscrizioni (https://bit.ly/pigiamarun-22 e/o presso la sede sannita della Lilt, in via Martiri d’Ungheria n.21) verrà interamente devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli.

“Ringraziamo la Lilt Benevento, Luca Abete e tutti quelli che sceglieranno di partecipare a questa singolare maratona” dichiara Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’Aorn Santobono-Pausilipon. “Sarà un momento di grande festa a sostegno dei nostri piccoli pazienti affetti da patologie oncologiche”. Parole di sostegno, di

supporto ed anche di incoraggiamento a partecipare alla manifestazione giungono anche dal Direttore Sanitario dell’Ospedale pediatrico di Napoli, Vincenzo Giordano. “Voglio ringraziare la Lilt -dichiara Giordano, che poi aggiunge- i pazienti oncologici rappresentano per l'AORN Santobono-Pausilipon una costante priorità assistenziale. Fondamentale è la presa in carico del bambino affetto da patologia oncologica nell’ottica dell’appropriatezza clinica delle cure”.

La “Pigiama Run Lilt 2022” di Benevento si snoderà su questo percorso: partenza dal Villaggio Lilt di Piazza Risorgimento; poi, via Perasso; Viale degli Atlantici; via Meomartini; Viale Mellusi e ritorno in Piazza Risorgimento. Per informazioni ed iscrizioni:pigiamarun.it; 0824-313799- 3341481137.