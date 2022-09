Gastroenterologia ed Endoscopia, le nuove sfide dopo la pandemia Il confronto a Benevento e il ricordo del dottor Massimo Bozzi

E' stata la Camera di commercio di Benevento ad ospitare questa mattina il convegno regionale organizzato dall'Aigo Campania sul tema: "Nuove frontiere in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva”. Un evento divulgativo rivolto ad esperti e specialisti del settore, con particolare attenzione all'innovazione a cui ha partecipato, tra gli altri, anche il professor Giovanbattista Gasbarrini, già direttore della Cattedra di Medicina interna e Gastroenterologia del Policlinico Gemelli di Roma.

“E' il primo corso regionale che si svolge a Benevento”, ha spiegato la dottoressa Francesca Russo, responsabile scientifico dell'iniziativa e consigliera Aiago Campania evidenziando come l'obiettivo sia proprio quello “dopo un lungo periodo di pandemia di ripristinare innanzitutto le relazioni umane e sociali, a cui abbiamo dovuto rinunciare in questi ultimi anni e fare il focus su quelle che sono le nuove frontiere in endoscopia digestiva ed i nuovi approcci terapeutici in gastroenterologia”.

Come detto, dunque, attenzione alle nuove tecnologie: “Bisogna correre al passo coi tempi, al medico il compito di adeguarsi alle nuove realtà possibilmente conservando il passato e guardando con occhio positivo al futuro”.

Nel corso dell'evento è stato ricordato anche il dottor Massimo Augusto Bozzi, pioniere dell'Endoscopia Sannita: “Penso sia un aspetto fondamentale ricordare ciò che è stato fatto per il nostro territorio nel passato. Quello che siamo oggi non può prescindere da quello che è stato fatto ieri per noi”.