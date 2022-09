Visite senologiche gratuite e solidarietà con la maratona per la prevenzione L'iniziativa della casa di cura Gepos di Telese Terme

Prevenzione senologica gratuita protagonista della Casa di Cura Gepos di Telese Terme: da martedì 27 settembre a giovedì 29 settembre, dalle ore 11.30 alle 13, telefonando al numero 3701586787, sarà possibile prenotare, fino a esaurimento posti, il proprio controllo strumentale gratuito per la lotta al tumore della mammella.

L’accesso alla struttura per le visite sarà contingentato con un preciso calendario interno. Per assicurare lo stesso numero di screening gratuiti, delle scorse edizioni, le visite saranno modulate nell’arco di diverse settimane.

“Siamo qui, ancora più entusiasti, pronti ad accogliere le donne che vorranno avere cura di sé stesse, e per tale via, dei propri cari – ha detto la dottoressa Marcella De Vizia – dirigente della Casa di Cura Gepos di Telese Terme -. Quest’anno abbiamo voluto scegliere a simbolo il sorriso: è il sogno della guarigione che s’avvera”.

“Il tumore del seno colpisce una donna su otto – ha ricordato la dottoressa Roberta De Vizia – responsabile della Senologia della Clinica telesina -. Il nostro compito è lavorare per ricavare dati positivi dalle avversità: il tumore si può diagnosticare in fasi molto precoci. E’ vero che la neoplasia si presenta come la più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età.

Tuttavia, grazie ai continui progressi della medicina e agli screening per la diagnosi precoce, di tumore del seno oggi si muore meno che in passato: la mortalità ha fatto segnare un calo del 6 per cento nel 2020 rispetto al 2015. Il mio invito è quello di prendervi cura di voi stesse con controlli periodici. Noi continueremo a essere qui ad accogliervi”.

“La prevenzione è ancora l’arma più potente – ha ribadito il presidente del Gruppo De Vizia Sanità, il

dottor Antonio De Vizia -. Utilizzatela. Noi siamo, come medici, al vostro fianco”.

Il Gruppo De Vizia Sanità anche questo anno ha, inoltre, finanziato la Telesia Pink Race, a sostegno della ricerca contro le malattie della mammella. Le donne, da più province campane, si riuniranno per compiere un percorso, a simboleggiare idealmente il cammino, collettivo, di prevenzione e guarigione, domenica 2 ottobre 2022, con partenza alle ore 9.05 da Viale Europa nei pressi delle Terme di Telese. Le iscrizioni saranno possibili presso il Telesia Pink Point in Piazza Minieri: dal 24 settembre al 1° ottobre 2022 e presso la Biglietteria Piscine delle Terme di Telese il 2 ottobre 2022, dalle ore 7 alle 9.

Il contributo individuale di 10 euro per il Kit (sacca con t-shirt dedicata) sarà interamente devoluto alla

Komen Italia, l’associazione che in Italia opera da 20 anni per la lotta ai tumori del seno e per promuovere la tutela della salute femminile.

Infine, il Gruppo De Vizia Sanità, con la Casa di Cura Gepos, al termine della camminata, premierà una tra le donne presenti, con l’omaggio di un ingresso presso l’Aquapetra Resort and Spa di Telese Terme.