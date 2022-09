"Corri San Giorgio", II edizione il 9 ottobre: ecco come iscriversi alla gara Organizzata dalla Pro Loco di San Giorgio la Molara e patrocinata dal Comune

Fervono i preparativi per la II Edizione di “Corri San Giorgio”, organizzata da la Pro Loco di San Giorgio la Molara con il patrocinio del Comune fortorino.

L'evento si svolgerà il prossimo 9 ottobre. La corsa prevede un percorso collinare da una quota di 600 a quota 870 sul livello del Mare.

Si partirà da piazza Croce per poi imboccare la Provinciale in direzione di San Marco dei Cavoti per poi proseguire lungo il tracciato che in totale coprirà 14 chilometri. La corsa è riservata ai tesserati USACLI, Enti di promozione sportiva e Federazioni riconosciute dal Coni. Sono ammessi tutti gli atleti che abbiano compiuto i 18 anni in possesso del certificato medico sportivo, da esibire all'atto del ritiro del pettorale, o di idonea autocertificazione di responsabilità civile.

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Il programma prevede il ritrovo dei concorrenti e ritiro pettorali alle 8.15 in piazza Croce a San Giorgio la Molara (Monumento ai Caduti). Alle 9,30 prevista la partenza.

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 3 settembre (in corso) fino al 9 ottobre (ore 9,15) sul sito www.camelotsport.it

La quota di iscrizione è pari a 10 euro da versare contestualmente al ritiro del pettorale.