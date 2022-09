Due bimbi ritrovano la vista: protagonista un medico sannita Gennaro Iarossi del Bambin Gesù: con la terapia genica fratellini di 8 e 3 anni tornano a vedere

Un medico sannita protagonista di un intervento importantissimo che ha ridato la vista a due fratellini di 8 e 3 anni. Gennaro Iarossi, madre di Montesarchio e papà di Castelvetere in Val Fortore: è lui il referente del percorso sulle distrofie retiniche all'interno dell'unità di Oculistica dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

E infatti i due bimbi, colpiti da distrofia retinica ereditaria, sono stati curati col terapia genica in collaborazione collaborazione dalle unità di Oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell'ambito di un progetto avviato nel 2021 per la gestione comune di pazienti pediatrici e adulti affetti da degenerazioni retiniche ereditarie. La bambina che ha riacquistato la vista è la più giovane paziente in Italia ad aver ricevuto questo trattamento.

Iarossi ha spiegato che : “la terapia genica rappresenta la prima concreta cura per pervenire o correggere il decadimento completo della funzione visiva e riveste un ruolo fondamentale per future strategie terapeutiche. L'auspicio degli operatori coinvolti è continuare questo progetto volto ad applicare la terapia più appropriata secondo le attuali conoscenze sulle degenerazioni retiniche ai nostri pazienti comuni e di estenderla nell'immediato futuro ad altre mutazioni".

Grazie a questo intervento ora i due bimbi distinguono meglio i dettagli e riescono a muoversi con fiducia anche negli ambienti poco illuminati, senza timore di inciampare negli oggetti.