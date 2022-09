Accrocca ai sacerdoti: "Istituto Superiore Scienze Religiose grande opportunità" L'Arcivescovo: "San Pietro esorta i credenti a motivare la propria speranza"

L'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca ha inviato una lettera ai sacerdoti sull'Istituto Superiore di Scienze Religiose:



"Carissimi Confratelli nel sacerdozio,

san Pietro esorta i credenti a motivare la propria speranza (1Pt 3,15), a dare una base solida alla propria fede. A riguardo, un servizio encomiabile è svolto dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Giuseppe Moscati”, che opera in modo particolare per la formazione dei laici. Il percorso formativo accademico principale mira a formare e qualificare i docenti di Religione Cattolica; faranno inoltre riferimento all’ISSR anche eventuali candidati al diaconato permanente. L’offerta formativa prevede, però, anche percorsi più brevi, non accademici, o la possibilità di frequentare singoli corsi, per approfondire l’approccio teologico alla fede, favorendo così quanti, per motivi di lavoro o familiari, vorrebbero comunque avviarsi allo studio della teologia e delle scienze religiose pur non avendo molto tempo a disposizione. Questi percorsi non accademici sono più flessibili quanto alla modalità di frequenza.

Vengono proposti, infine, percorsi di aggiornamento per docenti, riconosciuti anche dal Ministero dell’Istruzione. Le lezioni del nuovo anno accademico inizieranno nel mese di ottobre (iscrizioni aperte fino a metà novembre).

Vi chiedo quindi – nei limiti del possibile – di parlarne ai vostri collaboratori parrocchiali, proponendo loro di prendere contatto con l’Istituto al fine di valorizzare qualcuna delle possibilità proposte.

Tutti saluto con vivissima cordialità".