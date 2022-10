Sport e territorio. Domenica, 9 ottobre, la II edizione di "Corri San Giorgio" Il presidente della Pro Loco di San Giorgio la Molara, Iorio: insieme per rilanciare il territorio

Conto alla rovescia a San Giorgio la Molara per la seconda edizione di “Corri San Giorgio”, la gara podistica organizzata dalla Pro Loco di San Giorgio la Molara con il patrocinio del Comune fortorino.

Domenica mattina, 9 ottobre, al via la competizione sportiva per una giornata all'insegna dello sport, dell'amicizia e della valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici.

Ieri sera, nella sala del consiglio comunale di San Giorgio la Molara il presidente della Pro Loco, Ugo Francesco Iorio ha presentato la manifestazione: “Si tratta di una corsa podistica collinare che attraversa il centro urbano di San Giorgio la Molara per poi raggiungere le suggestive zone limitrofe. Finalità della manifestazione – ha rimarcato Ugo Iorio è la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici grazie alla fattiva collaborazione delle aziende di questa zona che verranno distribuiti sia nei pacchi gara che come premi per i vincitori della gara”.

Si riparta, dunque, con la “Corri San Giorgio” manifestazione sportiva che vede “coinvolte – precisa ancora il presidente della Pro Loco – tutte le associazioni del territorio. Un momento di unità e socializzazione importante e fondamentale per la nostra mission e le nostre iniziative”.

Insieme, dunque, si riparte dopo gli anni bui della pandemia: “Sono stati anni difficili e speriamo che il peggio sia passato. La nostra speranza è che si possa organizzare e far crescere sempre di più questo tipo di manifestazioni con il contributo fondamentale delle attività produttive e del Comune”.

Decine gli atleti attesi per domenica mattina a San Giorgio la Molara. Appuntamento per le 9.30 in piazza croce: “Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo che le iscrizioni proseguono fino a domenica mattina, anche sul posto” ha concluso il presidente della Pro Loco Ugo Francesco Iorio.

Presente nella sala consiliare di San Giorgio la Molara, oltre gli organizzatori e alcuni atleti, il sindaco Nicola De Vizio: “L'amministrazione è al fianco della Pro Loco per promuovere il territorio, dal centro urbano al lago. Un paesaggio bellissimo da vedere, da vivere e da correre, vi aspetto numerosi”.

La corsa prevede un percorso collinare da una quota di 600 a quota 870 sul livello del Mare.

Si partirà da piazza Croce per poi imboccare la Provinciale in direzione di San Marco dei Cavoti per poi proseguire lungo il tracciato che in totale coprirà 14 chilometri. La corsa è riservata ai tesserati USACLI, Enti di promozione sportiva e Federazioni riconosciute dal Coni. Sono ammessi tutti gli atleti che abbiano compiuto i 18 anni in possesso del certificato medico sportivo, da esibire all'atto del ritiro del pettorale, o di idonea autocertificazione di responsabilità civile. Il programma prevede il ritrovo dei concorrenti e ritiro pettorali alle 8.15 in piazza Croce a San Giorgio la Molara (Monumento ai Caduti). Alle 9,30 prevista la partenza. Le iscrizioni saranno possibili fino al 9 ottobre (ore 9,15) sul sito www.camelotsport.it o direttamente sul luogo della partenza.

ALLE 14 NEL TG REGIONALE OTTOCHANNEL TV SUL CANALE 16 IL SERVIZIO SULLA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO