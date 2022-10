Gennaro Volpe riconfermato alla presidenza della CARD Confederazione Associazioni Regionali di Distretto. Conferma per il Dg dell'Asl di Benevento

Il dottore Gennaro Volpe riconfermato alla presidenza della Confederazione Associazioni Regionali di Distretto, riunito in vista del XX Congresso nazionale di Trento. La riconferma arriva dal consiglio direttivo Card e rappresenta un segnale di stima e riconoscimento per il lavoro svolto dal dottore Volpe che a Benevento ricopre l'incarico di direttore generale dell'Asl. L'elezione ieri all'unanimità dal Consiglio direttivo della Confederazione riunito in occasione della tre giorni di lavori del XX Congresso nazionale dal titolo “Il Distretto e (è) la salute di comunità nella cura, con appropriatezza e continuità” che si apre oggi a Trento fino al 15 ottobre, come riporta quotidianosanità.it.

“Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per CARD in questi anni – ha commentato il direttore Volpe – continueremo a lavorare insieme come abbiamo fatto fin ora con l’obiettivo di un futuro migliore per tutti gli operatori distrettuali”.