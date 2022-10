Lavori Telesina: nuovi interventi e modifiche alla circolazione Lavori tra Paupisi e Torrecuso con chiusura delle rampe

Lungo la strada statale 372 "Telesina" hanno preso il via ulteriori interventi di nuova pavimentazione relativi ad un altro appalto per lavori. Nel dettaglio, le nuove attività interessano tratti stradali saltuari compresi tra Paupisi e Torrecuso, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro circa; per l'avanzamento dell'intervento, a partire da mercoledì 2 novembre, si renderà necessario interdire al transito le rampe in entrata e in uscita dello svincolo di Paupisi al km 51,150, alternativamente per ciascuna direzione ( Beneventoo Caianello). In particolare, a partire dalle ore 7.00 di mercoledì 2 e fino alle ore 18.00 di domenica 6 novembre saranno interdette le rampa di entrata e uscita dello svincolo in direzione Benevento , mentre dalle ore 7.00 di lunedì 7 e fino alle ore 18.00 di venerdì 11 novembre le rampe di entrata e di uscita in direzione Caianello.



Durante la chiusura delle rampe dello svincolo di Paupisi in direzione Benevento la circolazione proveniente da Caianello dovrà anticipare l'uscita allo svincolo di Solopaca al km 41,500 della SS372, mentre la circolazione in entrata sulla SS372 dallo svincolo di Paupisi e diretta a Benevento dovrà utilizzare le SP44, 106 e 4, con rientro sulla SS372 allo svincolo di Ponte al km 56,100 della SS372; percorso inverso per la circolazione proveniente da Benevento in uscita allo svincolo di Paupisi durante la chiusura delle rampe in direzione Caianiello. Questi lavori procederanno poi fino alla metà del mese di dicembre tramite l'istituzione del senso unico alternativo, in funzione dell'avanzamento delle attività. L'intervento tra Torrecuso e Benevento (per un investimento complessivo di 1 milione) è in fase di ultimazione, con la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. Seguirà l'avvio di ulteriori interventi di nuova pavimentazione in tratti salini compresi tra San Salvatore Telesino e Paupisi (per un investimento complessivo di circa 2,7 milioni di euro) e tra Pietravairano e San Salvatore Telesino (per un investimento complessivo di 2 milioni di euro)