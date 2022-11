Caso tetracloroetilene: Mastella incontra unione difesa consumatori Il sindaco di Benevento ha chiarito la vicenda con una delegazione del gruppo

Il sindaco Clemente Mastella ha incontrato questa mattina una delegazione dell’U.Di.Con. – Unione per la

Difesa dei Consumatori che aveva chiesto dei chiarimenti in merito alla vicenda della presenza del tetracloroetilene nell’acqua. Alla delegazione, che era composta dal responsabile provinciale Angelo Parletta e dal componente del direttivo Nunzio Grasso, il sindaco Mastella ha spiegato che è stato costretto a firmare l’ordinanza che stabiliva la non potabilità dell’acqua a seguito del dato comunicato dall’Asl pur essendo apparso, sin dall’inizio, molto anomalo in quanto esisteva una netta discordanza rispetto ai dati rilevati invece da altri laboratori.

Inoltre, era evidente l’anomalia determinata dal fatto che si era passati da un valore accertato dalla stessa Arpac nelle settimane precedenti di 1,09 milligrammi/litro ad una concentrazione di 250 milligrammi/litro, poi scesa il giorno dopo di nuovo a 1,00 milligrammi.

Un’altra anomalia evidenziata dal primo cittadino è quella relativa al fatto che lo stesso giorno in cui veniva rilevata la concentrazione di 250 milligrammi/litro tetracloroetilene nella vasca di clorazione, nei fontanini

risultava invece un valore oscillante tra 0,9 e 1,1 milligrammi/litro. Ragion per cui il sindaco Mastella ha rassicurato che l’acqua è sempre stata potabile e che i cittadini non hanno corso alcun rischio.

Il sindaco ha poi informato rappresentanti dell’U.Di.Con. che è in corso un accertamento da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli studi del Sannio al fine di analizzare meglio quanto

accaduto e che, al fine di risolvere definitivamente la problematica, si procederà alla realizzazione di un piano di caratterizzazione e alla realizzazione di un impianto di filtraggio a carboni attivi con i fondi stanziati nei giorni scorsi dalla Regione Campania su richiesta del Comune.

Inoltre, al fine di aumentare la portata idrica a servizio della città, a breve sarà realizzata una nuova condotta che consentirà di utilizzare l’acqua del campo pozzi di Solopaca.

I rappresentanti dell’U.Di.Con. si sono detti soddisfatti dell’incontro e delle rassicurazioni ricevute e hanno affermato che si faranno carico di informare i propri associati su quanto appreso durante il cordiale colloquio

avuto con il primo cittadino.