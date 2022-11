Gepos: inaugurato il nuovo laboratorio analisi cliniche a Telese La direttrice Filippone: "Grazie ai nuovi macchinari potremo fare ancora meglio per i pazienti"

Inaugurato il nuovo Laboratorio di Analisi Cliniche della Casa di Cura Gepos di Telese Terme. Alla presenza del Vescovo della Diocesi di Telese, Cerreto e Sant’Agata dei Goti, Monsignor Giuseppe Mazzafaro, del primo cittadino, Giovanni Caporaso, del presidente del Gruppo De Vizia Sanità, il dottor Antonio De Vizia, della direttrice generale, la dottoressa Marcella De Vizia, e della direttrice del Laboratorio, la dottoressa Rosanna Filippone, insieme ai dipendenti della clinica, il messaggio che è stato condiviso da sua Eccellenza è quello del motivo del continuo miglioramento: rendere la diagnosi e la cura meno gravose possibili. “La malattia è un evento proprio della vita umana, siamo esseri fragili, sottoposti tutti alle stesse prove. Unendoci, tuttavia, regalandoci grazia e misericordia, la malattia perde la sua sola accezione negativa e diventa luogo di amore”.

Il laboratorio offre servizi di diagnostica strumentale e clinica dal 1994. Perno dello stesso la direttrice, la dottoressa Rosanna Filippone. “Telese è una cittadina a vocazione sanitaria, dal vasto bacino di utenza. Non solo gli abitanti dei tanti Comuni limitrofi ma gli stessi di quelli a confine col Casertano preferiscono utilizzare i servizi sanitari telesini. Il nostro laboratorio, nel caso specifico, può vantare come cifra caratteristica un rapporto diretto tra sanitario e paziente. Con la nostra presenza, sempre accessibile e per tale via disponibile, si creano rapporti di fiducia, di stima, di affetto che hanno permesso di scongiurare l’eventuale sentirsi disorientato o, addirittura, abbandonato del paziente. Ancora, con i nuovi macchinari che il Gruppo De Vizia ci ha messo a disposizione, potremo fare ancora meglio per esplicare la missione che abbiamo scelto: la cura”.

Non solo locali rinnovati, infatti, per il Laboratorio di Analisi Cliniche Gepos, ma nuovi macchinari con tecnologia ancora più avanzata per l’ulteriore miglioramento delle performance diagnostiche.

Lavoro reso possibile grazie al team di figure che, assieme alla dottoressa Filippone, vanno a formare l’anima professionale del Laboratorio: la dottoressa Marianna Di Petto, aiuto biologa; i tecnici: Albino Morone, Giuseppe Del Vecchio, Giulia Iatomasi; l’infermiera Caterina Meglio e l’assistente amministrativa Diana Elia.