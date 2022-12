La Rocca Incantata di Babbo Natale: taglio del nastro a Benevento Questa mattina l'apertura del villaggio allestito per le festività nella sede della Provincia

Taglio del nastro questa mattina per la 'Rocca Incantata di Babbo Natale'. Il villaggio allestito all'interno della sede storica della Provincia di Benevento con le tipiche casette in legno, spettacoli e animazione per i più piccoli. Iniziativa promossa dalla Pro loco Samnium con il coinvolgimento di diverse associazioni e delle scuole del territorio che si protrarrà fino al 18 dicembre.

“Evento dedicato soprattutto ai più piccoli, ma che punta a far conoscere questo sito museale e attrarre nuovi visitatori”, ha spiegato Giuseppe Petito presidente della Pro loco che assicura: “Babbo natale diventa così un ottimo attrattore anche per i più grandi. Non mancheranno laboratori per i più piccoli e momenti musicali e spettacoli itineranti”.

Si punta dunque a fare rete per far conoscere sempre più il patrimonio storico e culturale del Sannio ed attrarre visitatori in occasione delle festività. “Abbiamo condiviso il cartellone degli eventi di Natale anche con il Comune di Benevento perchè è giusto che si faccia sinergia sul nostro patrimonio storico e culturale”, ha ribadito il presidente della Provincia Nino Lombardi in occasione dell'apertura dei mercatini alla Rocca dei Rettori.

Storica, turismo ed eccellenze enogastronomiche

“Abbiamo aperto la Rocca alla visita dei turisti anche in occasione del Natale con questa nuova iniziativa. La nostra sede è già meta di tanti visitatori”, ha sottolineato il presidente evidenziando l'importanza di puntare sulle tipicità e sulle caratteristiche del territorio sannita: “Le direttrici fondamentali sono culturali, turismo ed enogastronomia. Ed oggi più che mai si riparte così con l'augurio che questo Natale possa riavvicinare le persone, sperando di aver superato anche quello che è il dato pandemico che in questi anni ha inciso sotto l'aspetto sociale ed economico. Ripartiamo anche con questi eventi affinché possono esaltare e diffondere le nostre eccellenze”.